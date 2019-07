BRIK ABDELKADER, NOUVEL ENTRAINEUR DE WA MOSTAGANEM : Le Widad passe enfin à l'action

Cette même personne connue dans le milieu Oranais , actuellement actionnaire du MC Oran , a nommé l'ex: président du Directoire du WAM , en l'occurrence Monsieur Messabih Belegraà comme manager général du club . Ce dernier en collaboration avec le président Guenfouda Sofiane , a pris contact avec Brik Abdelkader pour qu'il soit le nouvel entraineur du WA Mostaganem , édition 2019-2020 . Ce jeune entraineur n'est pas étranger au WAM , vu que , dans le passé , il l'a drivé et avec lequel il a obtenu de bons résultats . Il a obtenu également de bons résultats avec d'autres clubs qu'il a drivés , nous citons le SCM Oran , l'IRB El-Kerma , le MB Sidi Chahmi etc ... Le nouveau coach sera secondé dans sa tâche par l'ex: joueur de l'ESM , du WAM et de l'AS Oran qui n'est autre que Saihi Said , "Saidou " pour les intimes . Du coté recrutement , la Direction du club et le staff technique sont en contact avec quelques bons joueurs mais , pour le moment , on ne voudrait dévoiler leurs noms et ce , afin que les négociations n'échouent pas . On murmure des noms mais tant qu'il n'y a rien d'officiel , on ne peut citer leurs noms . Cependant , à citer ces deux officielles recrues , il s'agit de l'attaquant Mokretar Mohamed Amine et du milieu de terrain Benkablia Yacine , qui ont porté , la saison passée , respectivement les couleurs du CRM Bouguirat et de la JS Emir Abdelkader . D'autres noms seront dévoilés au cours de ces prochains jours . Par ailleurs , seuls quelques joueurs de la saison écoulée seront retenus , ceux qui ont donné entière satisfaction à leur club . La reprise des entrainements est programmée le 03 aout 2019 dans un lieu qui n'est pas encore déterminé vu que le stade Benslimane est en pleine rénovation et les travaux avancent au petit trop, à pas de tortue.