BRI DE TIARET : 2 arrestations et saisie de près de 2 kg de kif

Deux différentes opérations menées par les éléments de la B.R.I de Tiaret, dans différents quartiers de la ville, ont permis de mettre à nu, les réseaux d'approvisionnement en kif traité et en comprimés de psychotropes, tout en signalant que ces 2 opérations ,ont été juste entamées ,après la fameuse saisie de 5.201 comprimés de psychotropes et l'incarcération de 3 personnes, apprend-on auprès de sources sécuritaires. Nos sources ajoutent, que suite à de précieuses informations parvenues au service de police judiciaire, les éléments de la BRI, ont arrêté une personne âgée de 36 ans en possession de 18 plaquettes de kif traité, soit une quantité estimée à 1 kilogramme et 718 grammes de kif traité. La 2eme opération, a ciblé une personne suspecte, âgée de 36 ans, portant un sac à dos. Une fouille minutieuse du sac, a permis aux policiers la découverte de 315 capsules de psychotropes, apprend-on auprès du responsable de la cellule d'information et de communication, que les 2 mis en cause se trouvent au niveau des locaux de la B.R.I et seront présentées devant le tribunal .