BRI DE MOSTAGANEM : Arrestation de trois frères dealers

Dans le cadre de la lutte contre le crime dans ses diverses formes notamment, le trafic de drogue, les éléments de la police relevant de la brigade de recherches et d’intervention sont parvenus à procéder à l’arrestation de 3 frères ,âgés entre 45 et 50 ans , impliqués dans une affaire de constitution d’une bande de malfaiteurs , détention et commercialisation de drogue, au milieu des jeunes a-t-on appris de source sécuritaire. Cette opération est intervenue suite à des informations reçues par les mêmes services, indiquant qu'un individu, utilise le garage de son domicile, comme un lieu de stock de drogue, et ce afin de la commercialiser au niveau de l’un des quartiers de la ville. Un mandat de perquisition a été délivré par le procureur de la République pour permettre aux policiers d’effectuer une opération de fouille du domicile de l’inculpé où ils ont découvert une quantité de 30 grammes de kif traité , prête à être commercialisée, en plus d’une arme blanche prohibée , pour découper le poison et une somme d'argent de 7000 DA. Il a été découvert également chez le premier frère, lequel était présent sur les lieux une quantité de drogue de 41,7 grammes de kif traité, dissimulée à l’intérieur d’une table de cigarette, en plus d’une somme d'argent de 13500 DA. L’opération de fouille du garage en question a permis également, la découverte d’une autre plaquette de drogue , laquelle était en possession de leur 3ème frère.