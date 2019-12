BRI DE MASCARA : Un dealer arrêté et saisie de comprimés ‘’Rivotril’’

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, les éléments de la brigade de recherches et d’intervention relevant du service de wilaya de police judiciaire à la sûreté de wilaya de Mascara ont réussi à arrêter un individu âgé de 30 ans, avec la saisie d’une quantité de 38 comprimés de type ‘’Rivotril’’, et ce suite à une descente effectuée au niveau d’un quartier de la ZHUN 08 à Mascara, après exploitation de renseignements au sujet de l’activité illicite du suspect, lequel utilisait son domicile familial pour revendre ces substances toxiques. Les procédures légales ont été accomplies aboutissant à l’arrestation du suspect. Le domicile de ce dernier a ensuite été perquisitionné, ce qui a permis de saisir 38 comprimés de type Rivotril. Une procédure judiciaire a été instruite à son encontre, en vertu de laquelle il a été présenté par devant la justice qui a ordonné son placement en détention.