BRAS DE FER ENTRE OUYAHIA ET TAYEB LOUH : Le RND réplique ‘’dangereusement’’ à la polémique

Cette fois-ci, c’est le ministre de la justice Tayeb Louh qui serait la cible du RND, même si le RND n’a pas cité de noms, tout porte à croire que la cible de ces graves accusations est bien Tayeb Louh! Seddik Chihab a traité ceux qui critiquent Ahmed Ouyahia de «valets de la France coloniale» qui «sont dans les hautes sphères de l’État». Sans le citer nominalement, le porte-parole du RND met en garde son auditoire lors d’un meeting populaire qu’il a animé, samedi 18 novembre à Constantine, sur ces «relais de la France coloniale». «Les serviteurs de la France coloniale, qui sont toujours présents dans les arcanes du pouvoir, parmi les populations et dans de hautes sphères de l’État, distillent des amalgames», a retoqué, Seddik Chihab. Il a appelé ses militants et sympathisants à faire confiance dans «leur famille politique, leur leader Ahmed Ouyahia. Un bras de fer tendu entre le premier ministre et le ministre de la justice, depuis la dernière déclaration de ce dernier, qui avait accusé implicitement Ouyahia d’être derrière la fameuse opération de main propre durant la décennie noire, un conflit politique qui serait également derrière la chute de Djamel Ould Abbes .