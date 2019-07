BRAS DE FER ENTRE LA WILAYA ET LE TRESOR PUBLIC D'ORAN : Blocage des mandats de paiement des entreprises

Depuis plus d'un mois, bon nombre d'entreprises relevant des structures du secteur public de la wilaya d'Oran n'ont pas encore perçu leurs mandatements qui sont bloqués au niveau du bureau du trésorier principal de la wilaya d'Oran pour des motifs inconnus jusqu'à preuve du contraire. Selon les informations recueillies auprès de quelques gérants d'entreprise dans les réseaux sociaux d'Oran, un différend de mécontentement entre le trésorier général et l'actuel wali d'Oran Chérifi Mouloud serait les causes principales de ce blocage du payement de ces entreprises publiques, civiles et militaires qui activent dans les domaines de la construction et le développement dans tous les secteurs confondus. Aucune de ces entreprises n'a perçu son mandatement durant ce mois mis à part un chef d'entreprise Mihoubi qui a perçu la facture de 17 milliards de centimes du projet de l'université d'Oran qu’il aurait réalisé.