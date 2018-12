BRAS DE FER ENTRE LA COORDINATION DES IMAMS ET LE MINISTRE : Hedjimi menace de paralyser les mosquées

Le secrétaire général de la Coordination nationale des imams a menacé dans un message publié sur son compte Facebook de paralyser les mosquées, si le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, Mohamed Aïssa, continue à faire la sourde oreille, en ce qui concerne leurs revendications socioprofessionnelles, salariales, en particulier. Dans un message publié sur la page Facebook de sa coordination, le chef des imams a ainsi menacé Mohamed Aissa de durcir sa position compte tenu, lit-on du «retard dans l’ouverture d’un dialogue auquel il nous a invité auparavant». Et a Djelloul Hedjimi de mettre en garde : « Après la lettre du président de la République, et le manque d’enthousiasme du ministère à satisfaire les revendications des imams, place aux décisions allant dans le sens de la protestation». Pour rappel, la coordination des imams n’a pas écarté dernièrement le recours à une grève dans toutes les mosquées d’Algérie si leur tutelle ignorait ses revendications socioprofessionnelles. Cette organisation dont les troupes avoisinent 200.000 membres selon son chef, revendique, entre autres, la révision du statut particulier des imams, et de la réglementation relative à la coordination à travers les wilayas. En plus des promotions aux grades supérieurs, et l’instauration de prime de rendements, la coordination de Hedjimi appelle également à l’ouverture d’une formation continue dans les universités, l’application du principe d’égalité des chances. Elle réclame par ailleurs la dépénalisation de l’imam.