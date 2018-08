BRAQUAGE DU BUREAU DE POSTE DE DEBDEB : L'ANP récupère une partie du butin dérobé

Une partie de l'argent dérobé du bureau de Poste de Debdeb (Illizi) a été récupérée, hier, par les éléments de l'Armée nationale populaire à In Amenas, a indiqué vendredi un communiqué du Ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a récupéré, à In Amenas (4ème Région Militaire), une somme d'argent s'élevant à (28880000) Dinars Algériens volée de la poste de Debdeb la semaine précédente", précise la même source. Le MDN souligne dans le même document que "l'enquête est toujours en cours afin de cerner tous les détails relatifs à cet acte criminel et de récupérer la totalité de la somme d'argent volée". Pour rappel, une somme de 300 millions DA avait été dérobée samedi dernier au cours d'un braquage ayant ciblé ce bureau p de poste implantée dans la région frontalière de Debdeb.