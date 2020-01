BRAQUAGE D’UNE SOCIETE D’ORFEVRERIE EN FRANCE :L’auteur du vol arrêté en Algérie

Il a été arrêté en Algérie, pour avoir participé au braquage d’une société d’orfèvrerie en mai en France, rapporte, ce mercredi 8 janvier 2020, la chaîne France 3. Selon cette source, le braquage spectaculaire en France a eu lieu le 3 mai où des individus cagoulés, munis d’armes de poing et de fusils automatiques, étaient entrés dans la société d’orfèvrerie dans le Doubs, se faisant remettre le contenu d’un coffre-fort, en menaçant les six employés de la société de fabrication de bijoux et de pièces d’horlogerie Frank et Person, à Châtillon-le-Duc. Le butin est estimé à plus d’un million d’euros. » Plus de 30 kg de métaux précieux, principalement de l’or, ont été volés », avait indiqué une source proche du dossier. L’identité et la nationalité de l’homme interpellé en Algérie n’ont pas été précisées. Dans ce dossier, cinq personnes sont déjà mises en examen et placées en détention provisoire, selon une source judiciaire.