BRAQUAGE D’UN BUREAU DE POSTE A DEBDEB : Le receveur et 2 complices placés sous mandat de dépôt

Le receveur du bureau de poste de la commune de Debdeb (wilaya d’Illizi) et deux de ses complices ont été placés sous mandant de dépôt après leur comparution devant un juge d’instruction dans le cadre de l’affaire de l’attaque à main armée de la poste de cette collectivité relevant d’Algérie-poste, a-t-on appris dimanche auprès des services du tribunal d’In-Aménas. Le prévenu avait reconnu au cours des investigations être "le cerveau" du braquage à main armée, avec deux autres complices et d'avoir dérobé un montant de 35 millions dinars, a précisé le procureur de la République près le tribunal d’In-Aménas, Abdou Tarek, lors d’une conférence de presse. Les services de la Police judiciaire relevant de la gendarmerie nationale ont pu récupérer, suite à l’exploitation de renseignements fiables, une somme considérable de ce montant et les efforts se poursuivent pour recouvrer le reste de l’argent détourné, a fait savoir la même source. Les faits de cette affaire remontent au début du mois courant, lorsqu'une attaque à main armée, menée par un groupe d’individus, avait ciblé le bureau de poste de la commune frontalière de Debdeb. Une enquête avait été déclenchée aussitôt pour arrêter les individus ayant commis cet acte et les présenter devant les instances judiciaires, en exploitant les renseignements de quelques habitants aux alentours de cette structure, a-t-on indiqué. Des investigations approfondies ont été menées, notamment avec le receveur du bureau de poste, pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire.