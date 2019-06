BRANDIR D’AUTRES DRAPEAUX QUE L'EMBLEME NATIONAL : Gaïd Salah met en garde

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a mis en garde, ce mercredi à Béchar, contre les "tentatives d'infiltration" des marches populaires par une "faible minorité" de manifestants qui brandissent des drapeaux autres que l'emblème national. "Il convient d'attirer l'attention sur une question sensible concernant les tentatives d'infiltration des marches populaires, au cours desquelles des drapeaux autres que l'emblème national sont brandis par d'infimes minorités. L'Algérie a un seul drapeau pour lequel des millions de martyrs se sont sacrifiés", a souligné M. Gaïd Salah au troisième jour de sa visite en 3ème Région militaire. "Il s'agit du seul est unique drapeau qui représente la souveraineté, l'indépendance de l'Algérie ainsi que son intégrité territoriale et son unité populaire", a-t-il ajouté. Soulignant qu'"il n'y a pas de place à la manipulation des sentiments du peuple algérien", le général de Corps d'Armée a fait savoir que "des ordres et instructions fermes ont été donnés aux forces de sécurité afin de faire respecter strictement les lois en vigueur et de faire face aux individus qui essayent d'attenter à nouveau aux sentiments des Algériens".