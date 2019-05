BOYCOTT DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE : La mise en garde de l’Editorial d’El-Moudjahid

Le contenu de l’Editorial publié par le quotidien gouvernemental El Moudjahid ne fait pas mystère de l’intention de Bensalah et de Bedoui de passer à l’acte contre ceux qui appellent au boycott de l’élection du 4 juillet prochain. En effet, la campagne qui est entamée actuellement pour la lutte contre la corruption ceux qui sont impliqués dans la dilapidation des deniers publics, va s’étendre apparemment vers « ceux et celles qui entravent l’aboutissement du processus légal, passant nécessairement par la tenue d’une présidentielle» a laissé entendre hier samedi l’éditorial du quotidien public EL Moudjahid. Selon l’Edito d’El Moudjahid, le gouvernement s’apprête à « mettre hors d’état de nuire tous ceux et toutes celles qui entravent l’aboutissement du processus légal, passant nécessairement par la tenue d’une présidentielle ». Étrangement, l’éditorialiste met côte à côte ceux qui appellent au report de l’élection avec les personnes poursuivies pour dilapidation des deniers publics, un paquet ficelé au nom de la moralisation de la vie politique. Enfin, le journal revient sur les propositions de sortie de crise proposées par Abdelkader Bensalah lors de son discours du 6 mai dernier en réaffirmant l’invitation faite à l’ensemble des acteurs de s’asseoir à la table des négociations pour un dialogue serein.