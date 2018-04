BOUTLELIS (ORAN) : Village Bredea, une localité qui manque de tout !

Le développement dans ces contrées haut perchées n’est qu’un vain mot, puisque les commodités les plus élémentaires y font défaut. Voilà déjà des mois que la population crie pour l’installation du gaz de ville qui n’a pas vu le jour jusqu’à l’heure actuelle et ce, malgré les différents appels lançaient aux autorités compétentes pour la réalisation de cet important projet d’utilité publique. Les habitants, eux, s'apprêtent à vivre un autre hiver rigoureux sans le précieux gaz de ville, qui les prémunirait du froid et des tracasseries du gaz butane. A noter que pour chercher une bonbonne de gaz, ils se voient contraints de parcourir des kilomètres, parfois sous la pluie. Idem pour l'eau potable qui connaît une perturbation chronique sur les réseaux de distribution. Les habitants sont contraints de se ravitailler en citerne moyennant des prix de 1400 da à 1600 da la citerne d’eau douce qui pousse ces derniers à aller se le procurer des sources et les fontaines publiques, situées dans cette localité de Misserghine village distant de plus de 10 km environ. Pour sa part, l'aménagement urbain enregistre des déficits, que ce soit en matière de bitumage des ruelles dans les différents quartiers du village ainsi que de l'éclairage public, qui brille par son absence dans certains endroits et chemins desservant les villages de la commune, à l'exemple du CW16 qui fait la jonction entre les chefs-lieux communaux du chef lieu de la commune de Boutlélis . Celui-ci présente, en effet, un aspect dégradé avec une couche de bitume usée et jalonnée de nids de poule, d'ornières et de crevasses. S’agissant de l'habitat rural, celui-ci connaît un engouement sans pareil dans cette localité agro forestière. Cela dit, il subsiste encore des habitations qui ne sont pas raccordées au réseau de l'électricité, contraignant leurs occupants à recourir au "système D", à savoir les branchements illicites. Ce village hélas, oublié et dépourvu de plusieurs commodités essentielles pour le cadre de vie de ses résidents. Ces derniers ne cessent de se plaindre du cadre de vie dans lequel ils sont empêtrés depuis toujours. Ils réclament leur part du développement, du progrès et du changement. Les villageois que nous avons rencontrés sur les lieux affirment que le manque de moyens de transport au niveau de ce village leur complique la vie de plus en plus, ce qui demeure pénalisant.