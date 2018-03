BOUTLELIS (ORAN) : 5 blessés dans deux accidents de la route

Durant les dernières 24 h, les éléments de la protection civile de la wilaya d’Oran, ont enregistré plusieurs accidents de la circulation, dont le plus important a eu lieu à Boutlélis dans la wilaya d’Oran qui a eu pour conséquence 3 blessés, suite au dérapage d’un véhicule de type ‘’Peugeot 208’’ survenu sur la RN n° 2 à Boutlélis. L’accident a causé un choc au conducteur dénommé M.B, âgé de 26 ans, deux autres personnes qui l’accompagnaient ont été également blessées, l’un dénommé B.N blessé au dos et O.A, un enfant de 11 ans blessé au cou. Un deuxième accident est survenu sur la RN n° 11 à Gdyel à Oran, suite à une collision impliquant une voiture de type ‘’ Renault 4’’ et une autre de type ‘’Rytmo’’ engendrant des blessures à deux personnes, B.S, âgée de 25 ans et CH.A, âgée également de 25 ans. Toutes les victimes ont été transportées aux hôpitaux compétents, et des enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les circonstances exactes de ces accidents.