BOUSFER PLAGE (ORAN) : Un exploitant agricole autorisé à extraire du sable

Le pillage de sable continue au niveau de la corniche oranaise et à Aïn Franine dans la commune de Gdyel. Les pillards agissent au vu et au su de tout le monde. Même si l’activité est interdite à toute exploitation depuis bien des années par arrêté de l'ex-wali Chérifi Mouloud, la sablière de Bousfer plage n’a pourtant jamais connu de répit. Durant la journée, ce sont de simples manœuvres qui essayent de gagner leur vie avec des pelles. Mais le grand massacre, c’est à la tombée de la nuit qu'il a lieu. "Toute une armada de jeunes mineurs avec les nombreuses pelles mécaniques et autres engins éventrent la nappe dans le noir", raconte un habitant de la localité de Bousfer village. On peut parler, sans exagération aucune, de "mafia du sable" dans cette zone littorale. Le phénomène prend de l’ampleur, principalement au niveau de la commune de Bousfer plage où l’exploitant d'une terre agricole a jeté son dévolu sur le sable de la commune pour l'exploiter avec une autorisation délivrée par l'ex-directeur des mines de la wilaya d'Oran. Il s’agit d’une fausse carrière implantée juste à l'entrée principale de Bousfer plage et dont l'intox circulait comme quoi cette carrière appartient au fils de l'ex général en retraite Hamel, hors c'est archi-faux, elle a été cédée à un bénéficiaire d'une exploitation agricole pour ne pas citer de nom est en train d'enlever le gain de cette municipalité de Bousfer qui n'arrive plus à se relever sans aucune ressource financière ni encore moins des moyens financiers, n'arrive plus à payer ses employés. A Bousfer plage principalement), des camions venus des wilayas d'Alger et même de l'est du pays se ravitaillent de cette sablière de jour comme de nuit, continuant ainsi de provoquer des pertes énormes aux communes côtières, des millions de mètres cubes de sable de cette plage ont été détournés au profit de cet exploitant de terre agricole et aucun des responsables n'a pu l'arrêter pour ouvrir une enquête sur la délivrance et l'attribution arbitraire de la fameuse autorisation d'exploitation de cette sablière délivré par l'ex directeur des mines et de l'industrie de la wilaya d'Oran ( DMI) qu'il a créé pour s'enrichir davantage au dos de l’Etat. Il s’agit d’un marché juteux géré par de puissantes personnes locales très organisées. Un marché qui génère des profits immenses. Mais, ce pillage en règle du patrimoine environnemental ne semble pas inquiéter les responsables du secteur et les pouvoirs publics d’une manière générale. Pour accomplir son forfait, cette mafia exploite une main-d’œuvre composée également de mineurs et des subsahariens. Il existe aussi des entrepôts illégaux dans lesquels sont stockées des tonnes de sable. Plus d'une soixantaine de personnes étaient impliquées dans ces affaires, parmi lesquelles une majorité de chauffeurs de camions chargés de transporter le sable pillé. Pour faire face à ce phénomène de la délivrance des autorisations d’exploitation de sable de mer qui ont été attribuées par la Direction des mines et de l’industrie (DMI) de la wilaya d’Oran, il est des plus urgent l'ouverture d'une minutieuse enquête pour découvrir ces indus bénéficiaires qui ont réussi à obtenir toutes ces facilitations moyennant bien des pots de vin et la preuve l'ex directeur de l'industrie et des mines de la wilaya d'Oran a fait l'objet de poursuites judiciaires, à été relevé de ses fonctions en attendant les suites de l'enquête. Et pour clore, cette autorisation répond aussi aux prévisions des spécialistes qui font état d’une augmentation de la demande prochainement.