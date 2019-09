BOUSFER (ORAN) : Les citoyens du bidonville ‘’Oued Namous’’ interpellent le wali

Les habitants de ce vieux village d'El Quaria attendent depuis 2016 leur relogement de la réalisation des 500 logements sociaux situés juste en face de ce douar appelé Quaria qui traîne depuis plus de 06 années ne sont pas encore réceptionnés pour des motifs purement pécuniaires avance à pas de tortue selon nos constats sur les lieux. L'entreprise turque réalisatrice du projet est en phase de finition. Estimée à environ 7.300 âmes, la population du bidonville ‘’Oued namous’’ référence à la rivière desséchée longeant cette zone située au sein du village Filaoucène, communément appelé El Qaria, à la sortie nord-ouest de la municipalité d'Aïn El-Turck, interpelle le wali au sujet de leur relogement. Pour se faire entendre, ces mal-logés se déplacent presque quotidiennement au siège de l'APC pour inciter les services concernés à prendre en charge leurs doléances. Les habitants, qui se sont installés plus d'une décennie dans cet immense et plus vieux bidonville de la contrée d'Aïn El-Turck, redoutent d'être ignorés dans la liste des bénéficiaires du quota devant être prochainement distribué dans une cité de 500 logements sociaux en phase de réalisation, située juste en face de l'entrée principale d'El Qaria. Notons que ce village, qui s'étend sur environ 400 hectares, a été inauguré en 1977 dans le cadre d'une formule de résorption de l'habitat précaire, promulguée à l'époque de la révolution agraire. Cependant, les habitants d'El Qaria n'ont pas cessé de dénoncer les violents affrontements sanglants entre des jeunes et moins jeunes délinquants armés jusqu'aux dents, dans leur lieu de résidence. Les témoignages unanimes des habitants, très inquiets par cette violence, révèlent que le contrôle de certains points de vente de drogue serait à l'origine de cette guerre des clans. Nos interlocuteurs affirment également que «de nombreuses familles ont carrément bradé leurs habitations pour fuir cette situation de la déliquescence extrême alors que d'autres s'apprêtent à les imiter.