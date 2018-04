BOUSFER (ORAN) : Des travaux d’aménagement au ralenti

Alors qu’ils s’attendaient à une amélioration conséquente de leur environnement, les contestataires ont, dans leurs propos, remis particulièrement en cause le système d’éclairage public qu’ils n’hésitent pas à qualifier de «potentiellement défaillant». Ils ont réclamé, dans ce contexte, la reprise en main urgente de l’ensemble des équipements et supports électriques installés dans leur cité qui, selon leurs dires, baigne désespérément dans l’obscurité dès la tombée de la nuit. L’autre carence non moins négligeable relevée par les résidents est illustrée par la qualité des avaloirs et l’état du dispositif d’évacuation des eaux pluviales qu’ils jugent «peu efficaces». Redoutant vraisemblablement d’avoir à subir les retombées de telles insuffisances durant la prochaine saison hivernale, de gros travaux d’aménagement urbain et de goudronnage des ruelles sont entrepris depuis ces derniers jours. Dans cet endroit, il devient laborieux de circuler à pied ou en voiture. Des bouchons et des goulets d’étranglement se forment, chaque jour, notamment dans les ruelles mais aussi sur la route principale. La population locale est fortement exaspérée par les gênes occasionnées par ce chantier qui s’éternise en remettent aux responsables locaux concernés pour remédier à cette situation du fait que les ruelles sont devenues encombrantes par les graviers qui ont été entreposés au sol à l’air libre et ce, au vu et au su de tout le monde. Il est temps que les pouvoirs publics prennent toutes les dispositions nécessaires pour accélérer les travaux de bitumage qui gênent énormément les habitants et surtout les automobilistes qui ne savent plus à quel saint se vouer des dégâts d’endommagement de l’état des routes qui sont dans un état de dégradation totale.