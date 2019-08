BOUSCULADE MORTELLE LORS DU CONCERT DE SOOLKING : Le DG de l’ONDA, Benchikh, limogé

Le Directeur général de l’ONDA, Samy Benchikh, a été limogé pour défaillance et mauvaise organisation suite à la bousculade qui s’est tournée au drame peu avant le début du concert du rappeur algérien « Soolking », au stade du 20-Août à Alger et qui a couté la vie à cinq personnes, dont une fillette de 13 ans, et une trentaine de blessés. Un problème de vente de tickets à l'entrée aurait entraîné cette bousculade mortelle devant le stade d'Alger où se tenait le concert. Notons que le Procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed, à Alger, a décidé d’ouvrir une enquête suite à ce drame.