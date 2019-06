BOURSE D’ALGER : Le marché boursier algérien ouvert aux étrangers

La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB ) et l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) ont signé le Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU), qui permettra à la place financière algérienne d’accéder aux marchés financiers internationaux, a déclaré le président de la COSOB, Abdelhakim Berrah, dans un entretien accordé à l’APS. Abdelhakim Berrah a précisé que le marché financier algérien était « sur la liste grise des pays qui ne coopèrent pas avec l’OICV. De ce fait, elle ne pouvait pas accéder au marché de capitaux étrangers ». Avec la signature de cet accord, l’Algérie « rejoint la communauté internationale des pays coopérant contre le blanchiment d’argent via les marchés financiers et les infractions boursières transfrontalières », a-t-il ajouté. Si cet accord a eu lieu, c’est que la COSOB a eu la permission en vertu de la loi de finances 2018 d’échanger ses informations avec les 122 membres de la MMoU. Selon Abdelhakim Berrah, « l’Algérie pourra envisager d’ouvrir sereinement sa Bourse à l’investissement étranger et attirer des investisseurs internationaux, du moment qu’il sera plus facile, grâce au MMoU, d’obtenir des informations sur l’origine des fonds investis et sur l’identité des investisseurs et des bénéficiaires effectifs », assure le même responsable à l’APS.