BOUMERDES : Une fille de 17 ans torturée et assassinée par son frère

Une fille de 17 ans, originaire d’un petit village près de Boudouaou, dans la wilaya de Boumerdès, a été sauvagement assassinée par son frère âgé de 27 ans, a-t-on appris de sources concordantes. Les faits remontent à l’année 2016. Le jeune homme, un drogué notoire, a été alerté par des connaissances sur l’existence d’une relation secrète entre sa sœur et un jeune du voisinage. Suspicieux, il s’est alors attelé à épier ses moindres faits et gestes jusqu’au jour où il l’a surprise en train de discuter au téléphone avec un inconnu à une heure tardive de la nuit. Fou de rage, il s’est introduit dans sa chambre en pleine nuit, alors qu’elle dormait profondément pour la battre sans ménagement. Selon des déclarations faites par la victime aux services de sécurité sur son lit d’hôpital, juste avant son décès, il l’a entraînée dans une ancienne étable où il lui a infligé les pires supplices. Il l’a ainsi rossée de coups avec une chaîne métallique et un câble électrique. Repoussant les limites de la barbarie, il lui a mutilé le visage avec un objet contondant et des mégots de cigarettes. La victime a été séquestrée pendant une semaine sans nourriture, sans eau et surtout, sans que personne ne vole à son secours. C’est finalement sa maman qui, ne supportant plus le sort réservé à sa fille, a donné l’alerte en informant son frère du drame qui se déroulait dans l’étable désaffectée. Ce dernier est alors intervenu pour prévenir les services de sécurité et admettre sa nièce à l’hôpital où après quelques jours d’hospitalisation, a rendu l’âme sous l’effet de la torture subie. Après son arrestation, le mis en cause n’a pas réfuté les faits qui lui étaient reprochés. A noter que le procès a été ajourné ce jeudi pour la troisième fois à la demande de l’accusé qui a avancé des raisons de santé.