BOUMERDES : Une fille de 16 ans sauvagement assassinée

Un crime odieux a eu lieu dans la wilaya de Boumerdes. Une adolescente de 16 ans, a été retrouvée morte étranglée par son petit ami de 24 ans, rapporte ce mercredi Ennahar Online. Les faits de ce crime ressemblent à un véritable film d’horreur ! Elle a été sauvagement assassinée, et son corps a été découpé puis calciné, selon les premières constatations des enquêteurs. Son cadavre a été retrouvé dans une forêt située entre Larbatache à Boumerdès et la commune de Boukram, à une soixantaine de kilomètres à l’ouest de Bouira. La fillette n’avait pas donné signe de vie depuis jeudi dernier ! Sa disparition inquiétait sa famille et les habitants de son quartier à Ouled Moussa qui ont alerté les forces de l’ordre. Des recherches ont été entamées aussitôt pour retrouver la victime. D’après les informations données par cette source, la victime travaille comme vendeuse dans un magasin. Tout allait bien au début, mais tout d’un coup, le jeune homme avait décidé de la quitter. Et c’est là que tout a commencé ! Elle avait du mal à accepter que leur relation soit terminée. Le suspect interpellé, a reconnu en partie les faits avant d’expliquer ses motivations. Il a révélé avoir perdu le contrôle de soi-même et qu’il a été motivé par le fait que la jeune fille avait refusé de le quitter et de rompre la relation. Le procureur de la République près le tribunal de Khemis Khenchla attend la fin de cette affaire en cours pour ouvrir une enquête judiciaire sur ce meurtre.