BOUMERDES : Une Allemande séquestrée par un pharmacien

Un pharmacien travaillant à Boumerdès, a séquestré et violé une ressortissante allemande, avec la complicité de son ex-épouse, selon des sources concordantes. La citoyenne allemande travaille en tant que consultante technique au profit de la société internationale GIZ sise à Kouba (Alger), précisent les mêmes sources. Le pharmacien âgé de 38 ans avait proposé à la consultante de les accompagner, lui et son ex-épouse, pour faire une tournée à Alger, avant de changer de destination, l’emmenant vers son appartement situé à Cap Djenit à Boumerdès, ou il l’a a violée, ajoutent les mêmes sources. La victime s’est enfuie après que le couple s’est endormi et a appelé directement les services de la gendarmerie nationale. Les deux accusés ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Bordj Menaiel pour viol et séquestration. Le principal accusé, qui est le pharmacien a été placé sous mandat de dépôt, alors que sa femme a été placée sous contrôle judiciaire.