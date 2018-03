BOUMERDES: Un mort et un blessé après l’effondrement d’une passerelle

Une personne a trouvé la mort et une autre a été blessée, dans l'effondrement d'une passerelle au niveau de l'autoroute Est-Ouest à Khemis el Khechena (W. Boumerdès), après qu'un camion poids lourd l'ait percutée, a affirmé dimanche le chargé de la communication au niveau de la Direction générale de la protection civile, le capitaine Nassim Bernaoui. L'accident survenu ce dimanche matin à 11h41m à Khemis el Khechna a provoqué l'effondrement de la passerelle sur un bus et un véhicule, faisant un mort (conducteur du véhicule) et un blessé (conducteur du bus), ajoute le même responsable. Les éléments de la protection civile étaient toujours sur place pour tenter de dégager le conducteur de l'autobus blessé, resté coincé à l'intérieur de son véhicule, a affirmé M. Bernaoui à l'APS.