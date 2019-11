BOUMERDES : Un jeune homme tué par balle en pleine rue

Le corps sans vie d'un homme tué par balle a été découvert par les citoyens de la ville de Ouled Hedadj dans la wilaya de Boumerdes, rapporte une source médiatique. Les forces de sécurité ont déployé un important dispositif sécuritaire dans la localité de Ouled Hedadj et les régions environnantes après la découverte macabre du corps du jeune homme. Le crime a été commis au niveau de la route reliant Ouled Hedadj à la ville de Reghaïa relevant de la wilaya d'Alger, précisent les mêmes sources. Les auteurs auraient commis leur crime à bord d'un véhicule venant de la ville de Reghaïa et se dirigeant vers Boudouaou. Selon les mêmes sources, le corps de la victime a été transféré à l’hôpital pour les besoins de l’autopsie. Les éléments de la police ont ouvert une enquête dans le but de découvrir l'identité de la victime et de ses assassins. Les résidents de la localité d'Ouled Hedadj sont toujours sous le choc et n’arrivent pas à comprendre ce crime abject qui a secoué leur paisible localité. D'autant que cette affaire qui soulève plusieurs zones d’ombres, reste à élucider dans l’attente de preuves matérielles. Les résultats de l’autopsie réussiront certainement à révéler l'identité de la victime et les causes exactes de son décès.