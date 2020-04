BOUMERDES : Saisie de 07 tonnes de viande blanche avariée

Le phénomène de la mise en vente illégale de la viande impropre à la consommation, et la mise en danger, de la santé publique prend de plus en plus de l’ampleur durant cette période de crise sanitaire malgré tout le dispositif mis en place et les efforts déployés par les services de la DCP et de la sûreté pour mettre terme à ce phénomène, ainsi une quantité de 7 tonnes entre viande blanche et abats a été saisie par les éléments de la sûreté urbaine de Si Mustapha lors de deux opérations distinctes, selon un communiqué de la sûreté de wilaya. Le communiqué précise que les éléments de S.U de Si Mustapha en coordination avec la direction du commerce en opération de contrôle et de sensibilisation investi deux boucheries du centre ville, la fouille des frigos a permis de découvrir la quantité de viande blanche impropre à la consommation, stockée dans des caisses en plastique. Au moment où une autre quantité de viande blanche démembrée et des abats impropre à la consommation a été saisies au niveau du deuxième commerce. Soulignant qu’un médecin vétérinaire de l’équipe de contrôle a déclaré que cette marchandise était impropre à la consommation.