BOUMERDES : Plus de 1000 logements livrés le 1er novembre

Le wali de Boumerdes, Yahia Yahiatene, a annoncé la livraison le 1er novembre prochain de plus de 1 000 logements, toutes formules confondues, à travers nombre de communes de la wilaya. Plus de 1 000 logements seront livrés dans la wilaya de Boumerdes dans le cadre du programme de festivités marquant l’anniversaire du 1er Novembre 1954, a déclaré le wali à l’issue d’une cérémonie à l’occasion du 57e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, sur la Radio et la Télévision algériennes au siège de la Radio régionale à Boumerdes. M. Yahiatene a fait savoir que 77 logements seront affectés au relogement des familles occupant des chalets dans la commune de Zemmouri, le reste des logements entrant dans le cadre des différentes formules, dont une partie destinée au logement rural. 10.500 logements, toutes formules confondues, sont en cours de réalisation à travers 26 communes de la wilaya. Une grande partie dont les travaux de réalisation ont avancé considérablement sera distribuée avant fin 2019. Ces logements entrent dans le cadre d’un programme global prévoyant la réalisation de 40.484 unités dont la wilaya bénéficie depuis 2003, sachant que 21.245 logements ont d’ores et déjà été distribués aux bénéficiaires. Les travaux de quelque 4 000 logements sur les 8 900 restants ont avancé à plus de 90%. Par ailleurs, les travaux de réalisation de quelque 3 600 unités n’ont pas démarré faute de foncier dans les communes concernées, a-t-il dit, soulignant que pour y remédier, ils ont été regroupés dans deux pôles urbains dans les communes de Boudouaou et Zemmouri où les travaux devraient débuter avant la fin de l’année.