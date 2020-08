BOUMERDES : Levée du confinement de 145 ressortissants algériens

Plus d’une centaine de ressortissants algériens rapatriés de France ont quitté l’Institut Algérien de Pétrole de la Sonatrach ce dimanche. En effet, 145 citoyens Algériens rapatriés de France, dans le cadre des opérations de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger, ont quitté la cité d’hébergement de l’IAP de la Sonatrach, au terme de leur période de confinement qui a duré 7 jours, comme exigé dans le protocole sanitaire de la prévention contre le Covid-19, mis en place par les autorités compétentes. Ainsi, ces personnes ont regagné leurs domiciles ce dimanche, tandis que 298 autres ressortissants rapatriés de Turquie poursuivent toujours leur quarantaine obligatoire au niveau de la même cité d’hébergement. Pour rappel, 195 autres ressortissants Algériens rapatriés des États-Unis ont quitté, vendredi dernier, les hôtels « Plaza » et « Maghreb El Arabi » au niveau de la wilaya d’Oran. Plusieurs bus ont été mobilisés afin d’assurer le transport de ces citoyens vers leurs wilayas de résidence. Ces opérations de rapatriement des citoyens Algériens bloqués à l’étranger s’inscrivent dans le cadre du plan mis en place par le ministère des Affaires étrangères. Une décision prise suite à la suspension des liaisons aérienne, terrestres, et maritimes, en vue de la crise sanitaire actuelle liée à la propagation de la pandémie du Coronavirus.