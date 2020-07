BOUMERDES : Distribution de 4450 logements de différentes formules

Des clés et des décisions de 4.450 logements (de différentes formules) ont été remises à leurs bénéficiaires à Boumerdes, lors d’une cérémonie en présence du Secrétaire général auprès du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed El Habib Zehana, et des autorités locales. "Ce programme de distribution, inscrit au titre du programme de célébration du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, englobe 1.450 unités, destinées aux habitants de la wilaya de Boumerdes, au moment où le reste, à savoir les 3000 logements AADL-2 réalisés dans la commune de Khmiss El Khechna, est affecté aux habitants d’Alger", a indiqué le wali de Boumerdes, Yahia Yahiatene, dans une déclaration à la presse. Les 1.450 logements destinés à des bénéficiaires des communes de Boumerdes et d’Ouled Hadadj, se répartissent à raison de 803 unités AADL-2 et 550 autres unités relevant des formules socio-participative et promotionnel-aidé, outre 97 décisions d’aide à l'habitat rural, a détaillé le wali. A cela s’ajoutent les 3000 unités AADL affectés aux habitants d’Alger, au niveau de la commune de Khmiss El Khechna, a-t-il précisé. "Cette grande opération", comme qualifiée par le wali, "est un nouveau départ pour des projets de logements dans la wilaya", a-t-il estimé, annonçant la distribution prochaine d’autres programmes de logements à la faveur de la "relance de tous les chantiers de réalisation et d’équipement, dernièrement, dans la wilaya", a-t-il dit.