BOUMERDES : Distribution de 100 000 masques médicaux

Une opération de distribution de plus de 100.000 masques médicaux a été lancée à partir de la commune de Boudouaou(Nord de Boumerdes), dans le cadre de la campagne nationale de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué le cabinet du wali. Inscrite au titre de la mise en œuvre de la décision gouvernementale portant sur l’obligation du port de la bavette à partir de la fête de l’Aid El Fitr, la caravane de distribution de bavettes, ciblant des citoyens et des commerçants de la commune de Boudouaou, a vu la participation du wali, Yahia Yahiatene. Des associations actives de la société civile et des organisations caritatives, dont les Scouts musulmans algériens (SMA) et le Croissant rouge algérien (CRA), ont, également pris part à cette caravane de distribution, aux côtés des services de la sureté de wilaya, de la protection civile, et des directions du commerce, de la formation professionnelle et de l’action sociale et de la solidarité, a-t-on appris auprès des organisateurs. Une caravane similaire a été lancée au profit d’autres daïras et communes de la wilaya, à l’instar de la daïra de Bordj Menail (à l’Est), ciblée par une opération de distribution de 5.000 bavettes, au même titre que Boumerdes (6.000 bavettes) et Les Issers (8.000 bavettes).