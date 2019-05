BOUMERDES : Deux dangereux terroristes abattus

Deux dangereux terroristes ont été abattus, lors d'une opération de fouille et de ratissage menée, ce samedi, près de la commune de Dellys, dans la wilaya de Boumerdès, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage menée près de la commune de Delles, wilaya de Boumerdès en 1ère Région militaire, un détachement de l’ANP a abattu, ce samedi 11 mai 2019, deux (02) dangereux terroristes et a récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, deux (02) chargeurs et une grenade", précise la même source.