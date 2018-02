BOUMERDES : Destruction d'une casemate pour terroristes

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a détruit, le 25 février 2018 à Boumerdès (1ère Région Militaire), une casemate pour terroristes, a annoncé un communiqué du ministère de la défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, d'autres détachements ont arrêté, à Biskra (4ème RM), 05 contrebandiers et saisi un camion et 8367 unités de différentes boissons, ajoute la source. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté, à Tébessa (5ème RM), un contrebandier, un camion et 7095 cartouches de cigarettes, alors que 44 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Adrar, Béchar, Biskra et Tlemcen.