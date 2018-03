BOUMERDES : Découverte de 03 casemates pour terroristes

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 11 mars 2018, lors d'une opération de recherche et de ratissage menée à Boumerdès (1ère Région Militaire), 03 casemates pour terroristes contenant une quantité de munitions, des produits chimiques explosifs ainsi que des appareils téléphoniques, des médicaments, des effets de couchage et divers objets, a annoncé un communiqué du ministère de a défense nationale. Par ailleurs, un détachement combiné de l'ANP a appréhendé à Ghardaïa (4ème RM), un narcotrafiquant en possession de 24,8 kilogrammes de kif traité, ajoute la même source.