BOUMERDES : 225 ressortissants algériens rapatriés de France

225 ressortissants algériens rapatriés de France ont été placés au niveau du centre familial de Sonatrach à Corso dans la wilaya de Boumerdès, afin d’effectuer leur période de quarantaine obligatoire. Le chef de cellule de Communisation au cabinet du wali a précisé, dans une déclaration à l’APS, que 225 citoyens Algériens bloqués en France ont été rapatriés vers l’aéroport Houari Boumediene d’Alger dans la nuit du dimanche au lundi, puis transportés vers le centre familial Sonatrach dans la ville de Corso, au niveau de la wilaya de Boumerdès. Les ressortissants rapatriés, originaires de plusieurs wilayas du pays, ont été mis en quarantaine pour une période de sept jours, afin de prévenir une éventuelle propagation du virus au sein de leurs familles, une décision prise dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus. Le même responsable a indiqué que la wilaya a mobilisé toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires pour accompagner et de bien prendre en charge les citoyens Algériens venant de l’étranger dans le cadre des opérations de rapatriement des ressortissants Algériens bloqués à l’étranger. Ces rapatriements sont opérés dans le cadre du programme mis en place afin de permettre aux citoyens Algériens bloqués à l’étranger, en vue de la suspension des liaisons entre les pays depuis mi-mars dernier, à cause de la crise sanitaire actuelle liée à la propagation de la nouvelle pandémie du Coronavirus, de regagner le territoire national.