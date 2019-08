BOUKHANIFIS (SIDI BEL ABBES) : Des citoyens cadenassent le siège de l’APC

Les contestataires dénoncent leur mal-vie en l’absence d’une prise en charge effective de leurs doléances, qui selon leurs déclarations, sont légitimes et peuvent désenclaver leur localité. Parmi les revendications, ils citent en premier la dotation du centre de santé d’équipements nécessaires et de personnel médical pour assurer la permanence de nuit et la polyclinique qui demeure toujours fermée malgré les fortes sommes injectées pour sa réalisation, outre la réalisation d’infrastructures administratives, culturelles et sportives censées offrir aux jeunes de la commune la possibilité de s’épanouir et de fuir l’oisiveté. Les contestataires ont réclamé également l’ouverture du marché couvert pour laisser les commerçants activer dans les normes et la réglementation. Des revendications qu’ils diront avoir exposées aux responsables locaux maintes fois sans réponse, ce qui les aurait fait sortir dans la rue pour élever leur voix et réclamer l’amélioration de leurs conditions de vie. Les protestataires réclament la présence du wali de Sidi Bel Abbès auquel ils évoqueront leurs nombreux problèmes. Pour rappel, les habitants du village Louza, relevant de la commune de Bénachiba Chilia dans la daïra de Ténira, ont organisé un sit-in sur la route nationale 13 bloquant ainsi le tronçon routier, protestant contre le mutisme des responsables locaux, à leurs nombreuses doléances. Les contestataires qui se sont élevés contre la pénurie de l’eau potable qui boude leurs robinets depuis deux mois, exigent le départ du P/APC qui, selon leurs propos, fait la sourde oreille face à l’épineux problème. Les habitants sont privés d’eau par ces journées de fortes chaleurs, par contre, les agriculteurs continuent à irriguer leurs parcelles avec l’eau du puits censé alimenter les foyers. Les ménages s’approvisionnent auprès des colporteurs d’eau qu’ils payent et achètent également l’eau minérale pour étancher leur soif.