BOUKHANIFIS (SIDI BEL-ABBES) : Dar El Beïda en manque de projets de développement

A Boukhanifis, chef-lieu lieu de commune situé à quelque 10 km au sud -ouest de Sidi Bel -Abbès, les habitants du village dit communément Dar El Beïda, se déclarent engouffrés depuis longtemps, dans les affres de la précarité qui leur fait souffrir l'enfer, notamment en cette période pluvieuse de la saison hivernale:" Ici, soulignent des jeunes plaignants, nous manquons énormément de commodités de vie et nous nous sentons exclus et marginalisés par nos responsables et élus locaux. Nous avons de tout temps, revendiqué des annexes communales et postales, structures indispensables permettant aux vieillards ou personnes malades d'éviter les longs trajets à effectuer pour rejoindre la mairie ou le bureau de poste". D'autres locuteurs visiblement désespérés ajoutent: «La plupart des rues de Dar El Beïda se trouvent dans un piteux état ou non revêtues et plongées encore dans l'obscurité dès la tombée de la nuit". "Le problème dont nous nous sommes toujours plaints, concluent deux étudiants, demeure incontestablement les structures et moyens de détente et de distraction au profit de la couche juvénile, à l'exemple d'un cercle ou d'une maison de jeunes". "Faute de ces commodités, plusieurs de nos voisins versent d'ores et déjà dans les abîmes de l'oisiveté et l'inactivité. Néanmoins, en adressant ce S.O.S au premier magistrat de la wilaya, nous resterons nourris d'espoir, quant à une éventuelle amélioration de la situation sociale que traverse notre "douar".