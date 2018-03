BOUKAID (TISSEMSILT) : Le wali relance la production minière

Considérée comme une grande fierté pour la wilaya de Tissemsilt, la mine de Boukaid avec les unités de production qui se sont implantées se positionne comme une source sure pour l’épanouissement de l’économie locale. En effet, encourageant et désireux d'accompagner les projets économiques et d'investissement créateurs de richesse et de développement au niveau de la wilaya. Le wali Abdelkader Benmessaoud accompagné d’une forte délégation avait rendu visite à la région d’Ain Antar plus précisément au site d'extraction du Baryte tenu par l'unité ENOF de Boukaid qui est située dans la commune de Boukaid daïra de Lazharia, à 60 km au nord du chef-lieu de wilaya de Tissemsilt et distante de seulement 120 km du port de Ténès, comme précité, elle est considérée avec l’autre société spécialisée qui est Somibar comme une grande fierté pour la wilaya du moment que ce baryte dont on produise de cette unité étant utilisée notamment dans le forage des puits de pétrole dans le sud de notre pays, le wali avait lors de cette visite instruit les responsables de l’unité ENOF de rouvrir une galerie déjà fermée et de l’exploiter afin de booster l’économie locale et faire profiter la commune de la rente fiscalière. Enfin, il est à rappeler que l'unité de Boukaid procède depuis longtemps à l'exploitation du minerai de Baryte en souterrain (galeries, cheminées et chambres magasins), à son traitement, son conditionnement et à la commercialisation de la baryte marchande (produit fini), avec une capacité de production d’une centaine de milliers de tonnes de baryte en sacs et en Big-bags.