BOUKADOUM S’ENTRETIENT AVEC SON HOMOLOGUE FRANÇAIS : ‘’L’Algérie est une puissance d’équilibre et de paix’’

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian a indiqué ce mardi à Alger que «L’Algérie est une puissance d’équilibre et de paix, fermement attachée au respect de la souveraineté des Etats et au dialogue politique»,. La France et l’Algérie ont une convergence de vues et notre concertation est primordiale. L’Algérie est une puissance d’équilibre et de paix, fermement attachée au respect de la souveraineté des Etats et au dialogue politique. Elle est écoutée et respectée et sur ces bases là, nous pouvons avoir ensemble une relation extrêmement forte», a déclaré le chef de la diplomatie française à la presse à l’issue de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum s’est entretenu, ce mardi, avec son homologue français Jean-Yves Le Drian qui effectue une visite de travail en Algérie.