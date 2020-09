BOUKADOUM REAFFIRME : L’Algérie rejette l'envoi d'armes en Libye

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a réaffirmé le rejet de l’Algérie de l’envoi d’armes en Libye, déplorant " une guerre par intermédiaire". "En Algérie c’est clair, nous ne voulons pas, nous ne souhaitons pas et nous demandons à ce qu’il y ait cessation complète de l’envoi d’armes en Libye quelle que soit la partie", a indiqué le ministre dans un entretien accordé à la chaîne France 24. A l’occasion, il a rappelé que l’Algérie était le premier pays à dire qu’il fallait cesser les livraisons d'armes à différentes parties libyennes bien avant la Conférence de Berlin, en qualifiant la situation de "guerre par intermédiaire". "Ce n’est pas utile, ce n’est pas opportun et c’est illégal", a-t-il fustigé, arguant que cela était la demande des pays voisins, et que l’une des recommandations de la conférence de Berlin était de cesser immédiatement le déversement des armes, ceci en sus de la résolution des Nations Unies qui l’interdit aussi. Il a rappelé, à cet égard, que les Européens ont fait une certaine démarche avec leur initiative pour (IRINI) pour faire respecter l'embargo sur les armes imposé à la Libye, pour le Nord. Mais, pour le ministre "il faut que ça touche par tout", a-t-il plaidé. Au sujet de la visite qu’il a effectuée récemment en Turquie, M. Boukadoum a relevé " l’importance des consultations" qu’il a eue avec les dirigeants turcs. "La Turquie est un grand partenaire avec lequel nous devons avoir des consultations régulières et nous les avons fait durant cette dernière visite", a-t-il souligné.