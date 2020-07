BOUIRA : Une avocate de 28 ans découverte morte dans son véhicule

Tarafi Yasmine, avocate et membre de l’organisation des avocats de Bouira, a été retrouvée morte dans son véhicule sur la route nationale n° 18 entre les communes d’Ain Bassam Bir Ghbalou, dans la wilaya de Bouira. Selon plusieurs sources concordantes, il s’agit d’un assassinat perpétré par des inconnus. La victime a été accompagnée par son fiancé retrouvé dans un état critique, et transféré à l’hôpital. La Direction de la protection civile de la wilaya de Bouira a annoncé, dans la soirée d’hier, que des éléments de la PC sont intervenus au niveau de la RN 18, entre Ain Bassam Bir Ghbalou à 16 h 50, pour tenter de sauver deux victimes l’intérieur de leur véhicule stationné au bord de la route. Il s’agit selon la même source d’un individu du sexe masculin âgé de 28 ans, retrouvé dans un état critique, et d’une femme âgée de 28 ans également, retrouvé morte. Ils sont tous les deux originaires de la commune de Ain Bessam. « Les causes de cet incident sont inconnus », a conclu le communiqué de la protection civile, sans citer l’identité des deux victimes.