BOUIRA : Un trentenaire tente de s’immoler par le feu

Suicides, immolations par le feu, mutilations publiques, harga : autant de phénomènes tragiques qui prennent une ampleur inquiétante en Algérie. Un jeune homme d’El Djebahia, dans la wilaya de Bouira, a tenté de s’immoler par le feu ce samedi après s’être aspergé d’essence. L’intervention du maire et de citoyens l’en a dissuadé in-extremis. L’acte désespéré coïncidait avec la Fête nationale de la commune. Âgé de 31 ans, le jeune homme a décidé de son acte désespéré, n’en pouvant plus du chômage, d’injustices dont il se dit victime et d’un différend familial à propos d’une parcelle de terrain. Le drame eut été inéluctable n’était-ce l’intervention du maire et autres responsables locaux, qui lui ont promis de l’aider à sortir de sa situation.