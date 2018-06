BOUIRA : Un adolescent poignardé à mort dans une salle de jeux

Un adolescent âgé de 14 ans a trouvé la mort le samedi 15 Juin 2018, des suites de blessures à l’arme blanche infligées par un de ses pairs âgé de 13 ans dans la commune d’Aïn Bessem, à une vingtaine de kilomètres à l’est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, selon des sources locales. Toujours selon ces dernières, le crime a eu lieu dans une salle de jeux suite à un différend banal entre la victime et le suspect, âgés respectivement de 14 et 13 ans. Le suspect aurait porté un coup de couteau mortel à sa victime au niveau du ventre, tandis que lui-même a été légèrement blessé au niveau du cou, ont expliqué les mêmes sources. Les éléments de la protection civile sont intervenus et ont procédé à l’évacuation de la victime en direction de l’établissement public hospitalier (EPH) d’Aïn Bessem, où elle est décédée des suites de ses blessures, tandis que le mis en cause a été transféré à l’hôpital de la commune d’El-Hachimia pour recevoir les soins nécessaires, ont ajouté les mêmes sources. Par ailleurs, les éléments de la sûreté de la Daïra d’Aïn Bessem ont diligenté une enquête pour faire la lumière sur ce crime, dont les raisons et les circonstances exactes ne sont toujours pas connues.