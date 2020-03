BOUIRA : Destruction d’une casemate pour terroristes

Une (01) casemate pour terroristes, contenant divers objets, a été détruite, à Bouira, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué, dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 28 mars 2020 à Lakhdaria, wilaya de Bouira (1ère Région Militaire), une (01) casemate pour terroristes contenant une (01) bombe de confection artisanale, des produits pharmaceutiques et d'autres objets" précise la même source. Par ailleurs et dans "le cadre de la lutte contre et la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays, un détachement combiné de l'ANP a saisi, en coordination avec les services des Douanes, à In Aménas (4ème RM), une grande quantité de kif traité s’élevant à (513) kilogrammes, tandis que des Garde-côtes ont saisi, à Tamentfoust, wilaya d'Alger (1ère RM), 247,235 kilogrammes de la même substance", est-il ajouté.