BOUIRA : Arrestation d'un élément de soutien aux terroristes

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 09 février 2018 à Bouira (1ère Région Militaire), un élément de soutien aux groupes terroristes, tandis que (04) bombes de confection artisanale ont été détruites à Tipaza (1ère RM), a annoncé un communiqué du ministère de la défense nationale. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a saisi à In Guezzam (6ème RM), un camion chargé de 42,3 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis qu'un autre détachement et des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé 05 narcotrafiquants, et saisi 50 kilogrammes de kif traité et 03 véhicules à Oran (2ème RM) , ajoute la source.