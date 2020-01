BOUHANIFIA (MASCARA) : Campagne de sensibilisation en direction des chauffeurs de bus

Le groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Mascara a animé une campagne de sensibilisation pour les chauffeurs de bus et chauffeurs de taxis au niveau de la gare routière de Bouhanifia, où ils furent accompagnés par la Sureté Nationale, la Protection civile, et différentes Associations et la presse dans ses différentes branches. Les personnes approchées ont donné leurs points de vue sur les accidents qu’enregistre notre Wilaya et qui sont dus selon leurs avis aux excès de vitesse, la vétusté du matériel, la consommation d’alcool au volant, les psychotropes, l’utilisation du téléphone au volant et l’état des routes. Sachant que la wilaya de Mascara est classée 4eme au niveau National. Pour les Bus, on reproche au service du transport une part de responsabilité quant aux horaires qu’il fixe pour les bus sur les lignes, dix minutes séparent le premier départ du deuxième, hors que les Bus ne sont pas du même état. En effet, un bus de l’année 2004 ne roule pas comme celui de 2014. C’est ce qui oblige à faire de la vitesse pour pouvoir arriver à temps et ne pas perdre sa place dans la chaine. Si Benali disait « il faut que les bus pointent à l’entrée de la gare de départ et à l’arrivée. Ceux qui font de la vitesse doivent être bloqués à l’entrée, attendant celui qui est prévu normalement à ’horaire fixé. Ce procédé les oblige à se respecter durant le trajet ».