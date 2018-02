BOUHANIFIA : Hold-up au bureau de Poste de Graia

Un hold-up a eu lieu, le 12 février 2018 vers 10 heures du matin au bureau de poste de Graia dans la Daïra de Bouhanifia, où un homme nous dit-on, armé fit irruption dans le bureau de Poste, ligote le chef de bureau et prend possession d’une somme estimée à 60 millions de cts et prend la fuite, laissant derrière lui l’agent ligoté. Les citoyens ont donné alerte en avisant la brigade de gendarmerie nationale de la localité qui tout de suite a ouvert une enquête pour élucider les faits et identifier le voleur.