BOUGUIRAT : Une large campagne d’entretien et de reboisement

Une large campagne de reboisement et d’entretien a été organisée durant la journée d’avant-hier, au niveau de la forêt "El Mahraka", commune de Bouguirat. En effet, cette initiative organisée sous le slogan "Un arbre pour chaque citoyen" a connu la participation des autorités locales, à leur tète le chef de daïra, des éléments de la police, de la Conservation de forêts, les scouts musulmans, ainsi que les éléments de la protection civile. En plus, ont participé à cette campagne de reboisement, des citoyens volontaires et adhérents de cette agglomération, en nombre important. Cette campagne a été caractérisée par la présence des membres de la société civile, ce qui a permis de donner une dynamique à cette opération, où plusieurs plants d’arbustes dont des espèces de pin d’Alep et autres variétés ont été plantés.