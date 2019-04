BOUGUIRAT : Un voleur écope de 5 ans de prison ferme

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et dans le but de préserver les biens d’autrui, les services de la police judiciaire relevant de la daïra de Bouguirat , sont parvenus à l’arrestation d’une personne âgée de 31 ans, impliquée dans des affaires de vol avec destruction de trois locaux commerciaux , a-t-on appris de sources sécuritaires. En effet, l'affaire est intervenue suite à une plainte déposée par trois propriétaires de locaux indiquant qu’ils ont été victimes de vol de l’intérieur de leurs locaux situés au niveau de la daïra de Bouguirat. La genèse de cette l'affaire remonte à la date du 22/03/2019, aux alentours de 2 heures du matin quant le voleur a cambriolé deux locaux spécialisés dans la vente de produits alimentaires, de légumes et de fruits, tout en essayant de cambrioler le troisième local spécialisé dans la vente de matelas, car après la destruction de ses serrures , ce dernier a remis les objets volés à l'intérieur de plusieurs sacs et bacs en vue de les transporter et s’enfuir vers une destination inconnue en plus d’une somme d’argent estimée à plus de 28 000 DA. Heureusement que l’une des victimes a pu identifier le voleur en se basant sur ses caractéristiques et type de vêtements qu’il portait. Agissant immédiatement sur la base d’une enquête minutieuse, les mêmes services ont pu identifier le voleur, car après l’établissement d’un mandat de perquisition au niveau de son domicile, ils ont découvert les vêtements dont le suspect avait portés lors de son opération de cambriolage. Pour le délit de vol avec destruction, un dossier judiciaire a été établi à l’encontre du mis en cause, lequel a été présenté devant les instances judiciaires où il a été condamné à une peine de 2 ans de prison ferme assortie d’une amende de 50 millions de centimes. a-t-on ajouté.