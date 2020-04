BOUGUIRAT (MOSTAGANEM) : Saisie de 19 tonnes de farine

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène du crime commercial ,pendant la lutte nationale contre la maladie pandémique provoquée par le coronavirus et également, afin de mettre fin à la spéculation ainsi que le monopole ,sur des marchandises stratégiques par certains marchands opportunistes, le 26 Mars 2020 à 13heures, les éléments de la brigade de gendarmerie de Mansourah et ceux de la Brigade de Bouguirat, sous l'autorité de leurs chefs, ont mené conjointement une opération combinée notamment avec le chef de l'inspection du commerce de la daïra de Bouguirat. L'organisation de cette sortie et l’exploitation de renseignements ayant indiqué qu'un commerçant vendait de la farine subventionnée par l'Etat à des prix illégaux et ce, au niveau de son magasin, situé dans la localité de Enaro, relevant de la commune de Mansourah (daïra de Bouguirat). Arrivés sur les lieux indiqués, il a été, en effet, confirmé que le dénommé F.N, âgé de 35 ans vendait dans son magasin de la farine dont le prix est soutenu par l'Etat, à des prix surévalués. Au final, cette descente de contrôle et d'inspection a permis de saisir une quantité importante de farine emballée soit 327 sacs de 50 kg, chacun et 27 sacs de 25 kg, chacun, le tout représentant un poids total de 195 quintaux. A noter que les quantités saisies ont été transférées au niveau de l'entrepôt communal de Mansourah, en vue de leur remise aux services des Domaines de l'Etat.