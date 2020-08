BOUGUIRAT (MOSTAGANEM) : Les habitants de ‘’Ouled Chafàa’’ interpellent le wali

En effet ,les habitants disent que leur localité est marginalisée , car ils n’ont jamais profité du développement local depuis plus d’une décennie. Cette contrée rurale est dépourvue de toutes commodités, où il n’y a ni routes aménagées, ni eau potable, ni centre de santé, ni électricité…. etc. Rencontrés sur les lieux , les habitants indiquent qu’ils ont adressé plusieurs réclamations aux autorités locales depuis l’année 2018 mais en vain. Livrés à eux mêmes et ne trouvant pas d'oreille attentive à leurs doléances auprès des élus locaux, ils ne savent plus où donner de la tête. Cette situation a causé un vrai calvaire aux familles quant à l’approvisionnement en eau potable, et celle destinée aux taches quotidiennes. Selon quelques témoignages recueillis, cette localité souffre d’un manque flagrant d’eau potable et ce, de plus d’une décennie . Cette principale cause qui est à l’origine de ce désagrément, faisant plonger une région entière dans le besoin pressant en eau , et ce malgré les promesses des autorités à se pencher sur ce problème. Plus de 50 familles vont à la recherche de ce précieux liquide à partir des sources, d’autres recourent aux citernes tractables avec leur propre moyen financier, à raison de 1000 DA la citerne, elles déclarent avoir des difficultés à s’approvisionner en eau , elles sont obligées d’acheter ce liquide précieux à des prix très chers aux marchands ambulants , qui ont trouvé dans cette pénurie un bénéfice. Les familles sont contraintes de consommer cette eau pour étancher leur soif , sans même connaitre sa provenance. D’autre part, les personnes ayant des véhicules font des voyages quotidiens vers d’autres région pour s’approvisionner en eau . S’agissant de l’électricité rural, plus de 30 familles ne disposent pas de ce réseau . Selon eux , il y’a seulement le réseau anarchique, celui-ci est relié à un poteau en bois , ce qui constitue un réel danger car plus de 6 familles disposent d’un seul compteur. Les habitants, tous âges confondus, affirment qu'ils vivent le calvaire dans cette localité , selon eux, la situation est insupportable, ‘’nous sommes marginalisés, malgré que nous avons lutté avec une main de fer pour se débarrasser du colonialisme , on demande l’intervention du wali de la wilaya » ajoutent t-ils.