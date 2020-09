BOUGUIRAT (MOSTAGANEM) : L’ADE sévit contre les branchements illicites à douar El Merdja

Les agents d’intervention relevant de l'Algérienne des eaux, ont effectué des visites d’inspection sur le terrain au niveau du douar « El Merdja » dans la commune de Bouguirat pour contrôler des branchements illicites au réseau d'eau potable. Pour mener à bien l'opération, l'Algérienne des eaux a mobilisé d’importants moyens matériels et humains. Selon le chef de centre de l’ADE de Bouguirat M. Kada Nefoussi cette opération a pour objectif de lutter contre le phénomène des branchements illicites, « On a découvert durant cette visite deux branchements illicites », ajoutant que cette campagne sera généralisée à travers toute la wilaya et sera permanente, a-t-il indiqué. En ce sens, des PV ont été établis, suite auxquels des mesures coercitives seront prises à l'encontre des citoyens contrevenants qui seront poursuivis en justice. Faisant également savoir que l’entreprise utilise des équipements sophistiqués notamment « le géo-radar », qui contribue au contrôle des canalisations d’eau. Notons que ces branchements existent bel et bien, aussi bien chez les particuliers que chez les agriculteurs. Par ailleurs, l’Algérienne des eaux lance un appel en direction des citoyens en les invitant à contribuer à l’opération en cours, en signalant les branchements illicites auprès de ses agences disséminées à travers le territoire de la wilaya.